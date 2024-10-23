23 октября, 09:11Происшествия
Пожар в гараже для грузового транспорта полностью потушен в Иркутской области
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные полностью потушили огонь в городе Черемхове Иркутской области, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Ранее было ликвидировано открытое горение. Причины возгорания пока не установлены.
Пожар в Черемхове вспыхнул в ночь на 23 октября. Там загорелась крыша гаража для грузового транспорта. Площадь пожара составила 576 квадратных метров.
Сотрудники МЧС эвакуировали из гаража находившуюся там технику. В результате произошедшего никто не пострадал.
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