Гараж для грузового транспорта загорелся в Прибайкалье на 576 "квадратах"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Крыша гаража для грузового транспорта загорелась в городе Черемхово Иркутской области на площади 576 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

На место уже подъехали пожарные подразделения, они тушат огонь и проводят эвакуацию техники. Всего на месте работают 12 специалистов и 4 единицы техники МЧС. В результате пожара никто не пострадал, добавили в ведомстве.

Между тем в ночь на 22 октября крупный пожар вспыхнул на территории гостиничного комплекса в селе Сукко в Анапе. Огонь охватил крыши двух зданий комплекса, распространившись на 1,1 тысячи квадратных метров. Предварительно, при пожаре пострадавших нет. Сотрудники МЧС эвакуировали из зданий 60 человек.

Позже сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание, а спустя еще некоторое время – полностью потушить пожар.