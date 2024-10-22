Крупный пожар произошел в гостиничном комплексе в Анапе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Крупный пожар вспыхнул на территории гостиничного комплекса в селе Сукко в Анапе. Площадь возгорания составляет 1,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По данным ведомства, огнем охвачены крыши двух зданий гостиничного комплекса. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Сотрудники МЧС эвакуировали 60 человек. Между тем к тушению огня привлечены 50 сотрудников и 14 единиц техники МЧС.

Ранее трое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в Пермском крае. Мать детей с ожогами была госпитализирована. Пожар был потушен на 140 квадратных метрах, с огнем боролись 20 специалистов и 5 единиц техники.

Еще одно возгорание случилось на производстве дверей в поселке Ручей во Владимирской области. Огонь распространился на 2,4 тысячи квадратных метров. По предварительным данным МЧС, пострадавших при пожаре нет.