Пожар на производстве дверей во Владимирской области охватил 2,4 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Производство дверей загорелось в поселке Ручей во Владимирской области. Огонь распространился на 2,4 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

В соответствии с предварительной информацией, в результате возгорания никто не пострадал, однако эти данные уточняются, указали в ведомстве.

На данный момент к тушению были привлечены 31 специалист МЧС России и 11 единиц техники.

Ранее в Тульской области загореля частный дом. В реузльтате пожара погибли трое детей 8, 3 и 4 лет. В момент возгорания родителей не было дома.

Установлено, что жилье не было оборудовано пожарным извещателем. Открытое горение удалось ликвидировать на 48 квадратных метрах.