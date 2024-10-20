20 октября, 12:06Происшествия
Пожар на производстве дверей во Владимирской области охватил 2,4 тыс "квадратов"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Производство дверей загорелось в поселке Ручей во Владимирской области. Огонь распространился на 2,4 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.
В соответствии с предварительной информацией, в результате возгорания никто не пострадал, однако эти данные уточняются, указали в ведомстве.
На данный момент к тушению были привлечены 31 специалист МЧС России и 11 единиц техники.
Ранее в Тульской области загореля частный дом. В реузльтате пожара погибли трое детей 8, 3 и 4 лет. В момент возгорания родителей не было дома.
Установлено, что жилье не было оборудовано пожарным извещателем. Открытое горение удалось ликвидировать на 48 квадратных метрах.
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