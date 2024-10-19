19 октября, 05:03Происшествия
Пожар в Калининградской области на площади 5 тыс "квадратов" полностью ликвидирован
Фото: МЧС России
Пожар в Калининградской области на площади 5 тысяч квадратных метров полностью ликвидирован. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
"Пожар в Калининградской области полностью ликвидирован", – указано в сообщении.
О возгорании ангара строящегося завода в Черняховске Калининградской области стало известно 18 октября около 17:00 по местному времени.
Территория, где произошло возгорание, оцеплена. До полной ликвидации пожара выставлены наряды полиции для охраны общественного порядка.
В свою очередь, прокуратура Калининградской области контролирует установление обстоятельств пожара на территории предприятия. Причины возгорания специалисты установят по результатам пожарно-технической экспертизы. На месте ЧП находится прокурор Черняховска Максим Потапов.