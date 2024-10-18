18 октября, 20:12Происшествия
Пострадавших в результате пожара на строящемся заводе под Калининградом нет
Как отмечают в ведомстве, территория, где произошло возгорание, оцеплена. Кроме того, до полной ликвидации пожара выставлены наряды полиции для охраны общественного порядка. На данный момент устанавливаются причины возгорания.
В свою очередь, прокуратура Калининградской области контролирует установление обстоятельств пожара на территории предприятия. Причины возгорания специалисты установят по результатам пожарно-технической экспертизы. На месте ЧП находится прокурор Черняховска Максим Потапов.
О возгорании ангара строящегося завода в Черняховске Калининградской области стало известно 18 октября около 17:00 по местному времени. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. На месте работают 44 пожарных и 15 единиц техники МЧС России.