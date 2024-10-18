Пострадавших в результате пожара на строящемся заводе под Калининградом нет

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Пострадавших в результате пожара ангара строящегося завода по производству картофеля фри в Калининградской области, по предварительным данным, нет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Как отмечают в ведомстве, территория, где произошло возгорание, оцеплена. Кроме того, до полной ликвидации пожара выставлены наряды полиции для охраны общественного порядка. На данный момент устанавливаются причины возгорания.

В свою очередь, прокуратура Калининградской области контролирует установление обстоятельств пожара на территории предприятия. Причины возгорания специалисты установят по результатам пожарно-технической экспертизы. На месте ЧП находится прокурор Черняховска Максим Потапов.

О возгорании ангара строящегося завода в Черняховске Калининградской области стало известно 18 октября около 17:00 по местному времени. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. На месте работают 44 пожарных и 15 единиц техники МЧС России.