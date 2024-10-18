Ангар строящегося завода загорелся в Калининградской области на 2 тыс кв м

Фото: Огонь полыхает на площади в две тысячи квадратных метров

Ангар строящегося завода по производству картофеля фри загорелся в Черняховске Калининградской области, сообщает МЧС России.

В настоящее время огонь полыхает на площади две тысячи квадратных метров. На месте работают 44 сотрудника МЧС и 15 единиц техники.

17 октября в подмосковном Королеве загорелся один из торговых центров. На место происшествия прибыли пожарные и спасатели, которым удалось локализовать возгорание на площади около 50 квадратных метров.

До этого три частных дома воспламенились на площади 1 000 квадратных метров в поселке Супсех в Анапе. Спустя время огнеборцам удалось потушить пожар. Тогда обошлось без пострадавших.

