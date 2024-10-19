Режим ЧС будет введен в Кирсанове Тамбовской области из-за взрыва газа в жилом доме

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров прибыл в Кирсанов, где произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном многоквартирном доме. Глава региона поручил ввести на территории города режим чрезвычайной ситуации, чтобы оказать людям всю необходимую помощь.

"На данный момент все жители дома размещены в ПВР, обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости. Им будет оказана психологическая помощь", – рассказал он в своем телеграм-канале.

При этом власти Тамбовской области уже заказали из Москвы спецтехнику "Струна", чтобы провести диагностику дома, а также оценить, удастся ли его восстановить. Егоров отметил, что здание, в котором произошел взрыв, было достаточно старым. При этом ремонт в нем не проводился.

К месту происшествия также прибыла аэромобильная группировка МЧС РФ по региону. Специалисты используют беспилотники для обследования с воздуха, указала пресс-служба ведомства.

Продолжается разбор завалов. Специалисты демонтируют неустойчивые конструкции с помощью тяжелой техники. В настоящий момент на месте работают 150 сотрудников и 35 единиц техники.

Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Кирсановском муниципальном округе утром 19 октября. В результате утечки бытового газа начался пожар, который пожарным удалось локализовать на площади 150 квадратных метров. Позже открытое горение было ликвидировано.

По предварительным данным, в результате случившегося погибли три человека. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти двум и более лицам по неосторожности, сообщила пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.