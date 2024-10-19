Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Тамбовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Взрыв газа произошел в Кирсановском муниципальном округе в многоквартирном жилом доме, предварительно, погибли 2 человека. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров в телеграм-канале.

"Сегодня в 04.55 в Кирсановском муниципальном округе произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г.Кирсанов, ул.Коммунистическая, д.29", – сообщил он.

Губернатор уточнил, что взрыв произошел на 4 этаже дома, есть разрушения. На место происшествия оперативно выехали все необходимые службы, пожар, возникший после взрыва, был локализован.

Люди были эвакуированы из дома, за медицинской помощью обратились 8 жильцов, их доставили в медицинское учреждение, 5 человек от госпитализации отказались. На данный момент, согласно предварительным данным, известно о двух погибших.

На месте происшествия работают все необходимые службы, подчеркнул Егоров.

Ранее один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме на улице Видова в Новороссийске. Из здания эвакуировали 30 человек.

По информации регионального оперативного штаба, после взрыва на четвертом этаже произошел пожар, площадь которого составила 20 "квадратов". Огнеборцам удалось справиться с возгоранием. К тушению привлекли 31 спасателя и 10 единиц спецтехники.

