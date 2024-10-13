Пять семей из жилого дома в Уфе после хлопка газа разместятся в ПВР

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пять семей, проживавших в доме в Уфе, где произошел хлопок газа с последующим возгоранием, остановятся в пункте временного размещения, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Башкирии.

Развернуть ПВР для жителей пострадавшего дома планируется по адресу проспект Октября, 20.

По предварительным данным, в нем будут размещены 5 семей. К ним относятся 12 человек, в том числе 1 ребенок, отметили представители ведомства.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 октября, на улице Ладыгина. После хлопка огонь охватил квартиру, расположенную на 2-ом этаже. Также оказались повреждены окна и входные двери подъезда.

Покинуть дом самостоятельно удалось 20 жителям. При этом в больницу попали 66-летний мужчина с ожогами и 31-летняя женщина с осколочным ранением.