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16 сентября, 18:21

Происшествия

Поврежденный из-за взрыва газа дом в пермском Кизеле будет восстановлен

Фото: телеграм-канал "Родыгин Андрей Викторович"

Поврежденный из-за взрыва газа жилой дом в Кизеле Пермского края восстановят, сообщил глава Кизеловского округа Андрей Родыгин в своем телеграм-канале.

"Проект уже разрабатывается и подсчитывается смета. В ноябре документация должна быть подготовлена", – поделился он результатами экспертизы по пострадавшему дому 34 по улице Ленина.

Взрыв газа произошел в четырехэтажном доме утром 22 августа. Из-за взрыва обрушились перекрытия между 3-м и 4-м этажами, однако пожара не произошло. В результате пострадал один человек, у него выявили ранения средней степени тяжести.

Позднее спасатели из под обломков вытащили кота, который находился под завалами почти день. По факту взрыва газа следователи возбудили уголовное дело.

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