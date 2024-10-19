Число погибших при взрыве газа в Тамбовской области выросло до трех

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области выросло до трех человек. Об этом свидетельствуют данные МЧС России в официальном телеграм-канале.

"При разборе конструкций обнаружено тело еще одного погибшего. Всего пострадали 5 человек, из них 3 – погибли", – уточняется в публикации.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщили в региональном главке СК РФ.

Сейчас на месте ЧП работают следователи и криминалисты. Специалисты намерены выяснить все детали происшествия.

Изначального было известно только о двух погибших. Взрыв произошел на четвертом этаже дома № 29а на улице Коммунистическая. Хлопок бытового газа спровоцировал возгорание и частичное обрушение верхних этажей. Местных жителей пришлось эвакуировать. Пожар оперативно локализовали.

