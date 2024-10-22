22 октября, 09:34Происшествия
Пожар на месте падения беспилотника в Воронежской области потушен
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар, произошедший на промпредприятии в Воронежской области после падения беспилотника, удалось потушить, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
Предварительно установлено, что возгорание незначительно повредило стены одного из цехов предприятия. При этом в результате произошедшего никто не пострадал, указал глава региона.
Вместе с тем Гусев объявил об отмене опасности атаки дронов на территории Воронежской области.
Губернатор Гусев сообщил о начале пожара утром 22 октября. Он уточнял, что возгорание произошло после того, как дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили дрон на территории одного из районов области.
Вместе с тем взрыв с последующим возгоранием произошел из-за прилета беспилотника на предприятии АО "Биохим" в Тамбовской области. В результате случившегося никто не пострадал, пожарные смогли быстро потушить огонь.
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