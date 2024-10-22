Пожар на месте падения беспилотника в Воронежской области потушен

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар, произошедший на промпредприятии в Воронежской области после падения беспилотника, удалось потушить, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Предварительно установлено, что возгорание незначительно повредило стены одного из цехов предприятия. При этом в результате произошедшего никто не пострадал, указал глава региона.

Вместе с тем Гусев объявил об отмене опасности атаки дронов на территории Воронежской области.

Губернатор Гусев сообщил о начале пожара утром 22 октября. Он уточнял, что возгорание произошло после того, как дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили дрон на территории одного из районов области.

Вместе с тем взрыв с последующим возгоранием произошел из-за прилета беспилотника на предприятии АО "Биохим" в Тамбовской области. В результате случившегося никто не пострадал, пожарные смогли быстро потушить огонь.