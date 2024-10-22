Пожар в гостиничном комплексе в Анапе полностью потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС России сумели полностью потушить пожар на территории гостиничного комплекса в селе Сукко в Анапе, сообщила пресс-служба ведомства.

Возгорание началось в ночь на 22 октября. Огонь охватил крыши двух зданий комплекса, распространившись на 1,1 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Сотрудники МЧС эвакуировали из зданий 60 человек.

Спустя несколько часов огонь удалось локализовать. Специалисты начали устанавливать причины пожара.

До этого пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковной Балашихе. Возгорание произошло на складе в микрорайоне Салтыковка вечером 21 октября. Площадь горения достигала 625 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 30 пожарных и 6 единиц техники.

