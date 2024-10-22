22 октября, 06:14Происшествия
Пожар в гостиничном комплексе в Анапе локализован
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Сотрудники МЧС РФ локализовали возгорание на территории гостиничного комплекса в селе Сукко в Анапе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Причины пожара в данный момент устанавливаются.
Пожар в гостиничном комплексе в Анапе произошел в ночь на 22 октября. Огонь охватил крыши двух зданий комплекса на общей площади 1,1 тысячи квадратных метров. Предварительно, при возгорании никто не пострадал. Сотрудники МЧС эвакуировали из зданий 60 человек.
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