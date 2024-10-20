Пожар на производстве дверей во Владимирской области локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Крупный пожар, возникший на производстве дверей в Ковровском районе Владимирской области, удалось локализовать, сообщила пресс-служба МЧС России.

В настоящий момент на месте пожара работают 41 специалист и 11 единиц техники, уточнили в ведомстве.

Об этом пожаре стало известно в воскресенье, 20 октября. Огонь распространился на 2,4 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал, однако эта информация уточняется.

Ранее в Тульской области загореля частный дом. В реузльтате пожара погибли трое детей 8, 3 и 4 лет. В момент возгорания родителей не было дома.

Установлено, что жилье не было оборудовано пожарным извещателем. Открытое горение удалось ликвидировать на 48 квадратных метрах.