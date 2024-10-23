23 октября, 05:16Происшествия
Открытое горение ликвидировано в Иркутской области
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре в городе Черемхово Иркутской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
По данным министерства, причины пожара пока не установлены.
Возгорание в Черемхове началось в ночь на 23 октября. Здесь загорелась крыша гаража для грузового транспорта. Площадь пожара составила 576 квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали из гаража находившуюся там технику. В результате произошедшего никто не пострадал.
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