Открытое горение ликвидировано в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре в городе Черемхово Иркутской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным министерства, причины пожара пока не установлены.

Возгорание в Черемхове началось в ночь на 23 октября. Здесь загорелась крыша гаража для грузового транспорта. Площадь пожара составила 576 квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали из гаража находившуюся там технику. В результате произошедшего никто не пострадал.