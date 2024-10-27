Президент Грузии назвала нынешнее правительство страны нелегитимным

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает итоги прошедших в стране парламентских выборов, по результатам которых победила правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

"Это была тотальная фальсификация, тотальная кража ваших голосов, использование всех средств, которые мы видели в этой или других странах, чтобы сфальсифицировать выборы", – цитирует ее РИА Новости.

Также она уточнила, что считает только себя единственным независимым институтом, который не признает эти выборы. Кроме того, Зурабишвили назвала нелегитимным действующее правительство Грузии.

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" продолжает лидировать на парламентских выборах страны по подсчетам данных с 99,64% участков. Предварительно, фракции удалось заручиться поддержкой 54,08% голосов. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии, все они отказываются признавать итоги выборов.

