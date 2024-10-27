Премьер Грузии Кобахидзе: результаты выборов показали снижение рейтинга оппозиции в стране

Фото: ТАСС/Инна Кукуджанова

Результаты прошедших в Грузии парламентских выборов продемонстрировали снижение рейтинга оппозиции за последние годы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит ТАСС.

Политик напомнил, что на прошлых местных выборах, которые состоялись в 2021 году, радикальная оппозиция смогла набрать более 845 тысяч голосов. По итогам голосования, прошедшего накануне, в их поддержку было отдано только 770 тысяч голосов.

При этом, подчеркнул Кобахидзе, никакие действия оппозиции и протесты не смогут помешать работе парламента и процессам утверждения обновленного правительства.

"У оппозиции нет никаких ресурсов (на протесты. – Прим. ред.). Первое заседание парламента состоится в обычном режиме. Парламент приступит к работе, правительство будет утверждено", – заявил он.

По данным на вечер 26 октября, когда были обработаны данные с 99% участков голосования, "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" лидировала на парламентских выборах страны. На тот момент фракции удалось заручиться поддержкой 54,2% голосов.

Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. Голосование прошло в мирной и спокойной обстановке.

После публикации предварительных результатов выборов оппозиционные фракции "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены" сразу же отказались признавать их, заявив о конституционном перевороте и узурпации власти. Последняя также объявила о начале акций непрерывных организованных протестов в стране с 27 октября.

Однако мэр Тбилиси Каха Каладзе подчеркнул, что оппозиционные партии в Грузии не пользуются поддержкой народа, поэтому у них не получится организовать в стране переворот или революцию.