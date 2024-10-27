Оппозиция в Грузии начнет уличные протесты из-за результатов выборов

Фото: ТАСС/Инна Кукуджанова

Грузинская оппозиционная "Коалиция за перемены" отказалась признавать результаты парламентских выборов и объявила о начале акций протеста с 27 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из лидеров партии Элене Хоштарию.

По ее словам, эти выборы были украдены, в связи с чем оппозиция переходит на непрерывные организованные протесты.

После ручного пересчета данных с более чем 40% участков правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" продолжает лидировать на парламентских выборах с 59,1% голосов, на втором месте находится "Единство – Национальное движение" с 9,9% голосов.

Следом за ними идут фракции "Коалиция за перемены" (9,3%), "Сильная Грузия" (7,6%) и "За Грузию" (6,4%).

Ранее глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил парламентские выборы в стране состоявшимися. На них с большим отрывом победила правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

Оппозиционные партии "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены" сразу отказались признавать результаты выборов, назвав их конституционным переворотом и узурпацией власти.