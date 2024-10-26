Глава ЦИК Грузии объявил парламентские выборы в стране состоявшимися

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Глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил парламентские выборы в стране состоявшимися, передает РИА Новости.

"Сегодня мы применили в таком большом масштабе электронные аппараты, и к концу дня мы смело можем сказать, что выборы состоялись, этот этап модернизации прошел успешно. Выборы прошли в мирной и спокойной обстановке", – отметил Каландаришвили на брифинге после завершения голосования.

После подсчета данных с более чем 97% участков правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" побеждает с 52,99% голосов, отметил глава ЦИК. По его словам, на втором месте идет оппозиционная партия "Коалиция за перемены" (11,2%).

Между тем исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе заявил, что фракция получит в парламенте, по предварительным подсчетам, 90-91 мандат, передает ТАСС.

"Я должен сказать вам искренне, что мы немного большего ожидали. Это естественно", – добавил он.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что парламентские выборы в стране прошли в мирной и спокойной обстановке. При этом, по его словам, несмотря на общую спокойную обстановку, все же были некоторые участки, на которых неизвестные группировки лиц оказывались одновременно с оппозиционными телеканалами. После именно на этих участках происходили инциденты, которые снимали журналисты. Кобахидзе подчеркнул, что в последний час ситуация стабилизировалась.