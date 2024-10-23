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В Грузии существует группа, которая готовит государственный переворот после парламентских выборов, на это указывают все признаки. Об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.

"Идет подготовка к тому, чтобы захватить власть антидемократическим путем, и к этому подключены местные наблюдательные организации", – пояснил политик.

По его словам, мятежники планируют использовать неправительственные организации, чтобы с их помощью составить фальшивые отчеты о предстоящих парламентских выборах. Таким образом, отметил Папуашвили, они хотят создать в Грузии "ложный повод для очередных беспорядков". Политик подчеркнул, что это не первая попытка подготовки переворота в Грузии – мятеж также планировался после парламентских выборов в 2020 году.

Ранее политолог Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе обвинил Запад в подталкивании оппозиции Грузии к перевороту. Специалист отметил, что грузинские оппозиционеры сейчас рвутся к власти, в то время как коллективный Запад одобряет и оправдывает каждый их шаг, включая подталкивание к радикальным действиям.