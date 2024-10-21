Политик Иванишвили: Запад предлагал Грузии начать конфликт с Россией

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Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили рассказал в интервью телеканалу "Имеди", как высокопоставленный чиновник Запада предлагал бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с РФ.

По его словам, высокопоставленный западный чиновник рассчитывал, что Грузия сможет воевать с Россией примерно три-четыре дня.

"Ираклий Гарибашвили сказал: "И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?". Ему ответили: "Так вас 3–4 миллиона. За три-четыре дня всех ведь не убьют", – передает этот диалог Иванишвили.

Он также уточнил, что западный чиновник предложил Гарибашвили после трех-четырех дней войны начать партизанское движение в лесу. При этом высокопоставленный представитель Запада заявил, что Грузии была бы оказана в этом случае помощь. Именно после этого правящая команда стала более собранной и начала действовать жестче против подобных призывов, уточнил Иванишвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявлял, что власти страны не допустят ее "украинизации". По его словам, члены партии бывшего главы страны Михаила Саакашвили хотят, чтобы страна пошла по сценарию Украины.

До этого СМИ сообщали, что власти Грузии и России активно работают над восстановлением дипломатических отношений. В частности, по данным журналистов, уже начался отбор сотрудников для грузинского посольства в Москве.

