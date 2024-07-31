31 июля, 16:58Политика
США приостановили программу оказания помощи Грузии
Фото: 123RF/coffe72
США приостановили программу оказания помощи Грузии на 95 миллионов долларов, заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. Об этом сообщает ТАСС.
Это решение было принято в ходе обзора двустороннего сотрудничества между странами после того, как Грузия приняла закон об иностранных агентах. Блинкен обвинил правительство государства в антидемократических действиях.
В середине мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. Однако затем президент страны Саломе Зурабишвили наложила вето на инициативу, заявив, что данный закон "по своей сути и духу является российским".
28 мая парламентарии большинством голосов преодолели вето президента. Таким образом, закон об иноагентах в Грузии начал действовать 3 июня. Его подписал спикер парламента государства Шалва Папуашвили.
Евросоюз выразил сожаление в связи с таким решением грузинских властей. В ЕС подчеркнули, что этот закон противоречит основным ценностям объединения, а потому окажет негативное влияние на путь Грузии к союзу.
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