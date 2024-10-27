Правящая партия Грузии проиграла выборы во всех округах Тбилиси

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Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" проиграла парламентские выборы во всех округах Тбилиси, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.

Голоса были подсчитаны со 100% участков столицы страны. В соответствии с результатами подсчетов, "Грузинская мечта" набрала менее 50% голосов в округах Ваке, Сабуртало, Глдани, Самгори, Исани, Мтацминда, Крцаниси, Чугурети, Надзаладзеви и Дидубе.

При этом в общей сложности в Тбилиси правящая партия смогла получить 45,54% голосов. Вместе с тем за остальные партии проголосовали 45,8% избирателей.

По данным на вечер 26 октября, когда были обработаны данные с 99% участков, "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" лидировала на парламентских выборах страны. На тот момент фракции удалось заручиться поддержкой 54,2% голосов.

Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. Голосование прошло в мирной и спокойной обстановке.

После публикации предварительных результатов выборов оппозиционные фракции "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены" сразу же отказались признавать их, заявив о конституционном перевороте и узурпации власти. Последняя также объявила о начале акций непрерывных организованных протестов в стране с 27 октября.

Однако мэр Тбилиси Каха Каладзе подчеркнул, что оппозиционные партии в Грузии не пользуются поддержкой народа, поэтому у них не получится организовать в стране переворот или революцию.