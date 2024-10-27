Bloomberg: Украину ждут трудности с помощью в случае победы Харрис на выборах в США

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Украине будет сложнее получать помощь от США даже в случае победы на президентских выборов кандидатки от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников Запада.

Собеседники издания считают, что возможности Киева резко сократятся и в случае победы оппонента Харрис – Дональда Трампа. В первом случае для существенной финансовой поддержки Украине понадобиться заручиться поддержкой Конгресса, что будет сложно, уверены источники СМИ.

До этого немецкий оборонный концерн Rheinmetall запустил свой первый завод на Украине. Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что всего оборонный концерн строит на Украине четыре завода по производству вооружения. На данный момент завод занимается обслуживанием БМП и танков.

