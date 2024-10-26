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На Украине начал работу первый завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что всего оборонный концерн строит на Украине четыре завода по производству вооружения.

"Первый завод уже готов, второй на подходе… Возможности будут хорошими, первая производственная линия будет нацелена на танки, возможности порохового производства и боеприпасов будут направлены на двойное или на тройное производство по стандартам НАТО, которых пока на Украине нет", – сказал Паппергер.

Он также отметил, что на данный момент завод занимается обслуживанием БМП и танков, однако скорее всего к концу года там уже можно будет собирать БМП Lynx.

Между тем заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем телеграм-канале, что Россия отметит "праздничным салютом" запуск первого завода Rheinmetall на Украине.

Год назад Медведев назвал примитивным троллингом сообщения о строительстве танкового завода. Тогда он также заявил, что если это случится, российские силы отметят это событие "салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств".

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что в случае строительства завода Rheinmetall на Украине он станет законной целью ВС РФ.