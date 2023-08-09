Rheinmetall выкупила у Бельгии для Украины 50 танков Leopard – CМИ

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Военно-промышленный концерн Германии Rheinmetall выкупил у Бельгии 50 танков Leopard 1 для их передачи Киеву. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Handelsblatt.

Для отправки на Украину техника будет переоборудована на предприятиях концерна в Дюссельдорфе, пишет газета. При этом из 50 выкупленных у Бельгии танков, Киеву отправят только около 30.

Сообщается, что изначально Rheinmetall пытался приобрести танки у швейцарской оборонной компании, однако из-за закона страны о нейтралитете, сделка не состоялась.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что Германия не сможет заменить каждый танк Leopard, который потеряла Украина в ходе своего контрнаступления. Он заверил, что Берлин будет и дальше поддерживать Украину и пообещал, что ВСУ получат в распоряжение более 100 танков Leopard до конца года.

Согласно подсчетам The New York Times, ВСУ лишились до 20% вооружений только за первые две недели контрнаступления.

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