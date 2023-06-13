В ФРГ заявили, что не смогут заменить каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard

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Германия не сможет заменить каждый танк Leopard, который потеряла Украина в ходе своего контрнаступления. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

Так он прокомментировал сообщения о том, что немецкая техника на Украине была уничтожена. По его словам, в ходе боевых действий потерь не избежать.

"Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выводится из строя", – предупредил немецкий министр.

Однако он заверил, что Германия будет и дальше поддерживать Украину. Так, ВСУ получат в распоряжение боевые машины Leopard 1A5, пообещал Писториус. До конца года украинской армии передадут более 100 танков.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли в ходе попыток наступления как минимум половину танков Leopard 2, которые Киеву передала Финляндия.

До этого российские силы во время отражения атаки украинской армии ликвидировали на южнодонецком направлении свыше 1,5 тысячи бойцов украинской стороны, а также военную технику. ВС РФ смогли уничтожить восемь немецких танков Leopard, три французских бронеавтомобиля AMX-10RC, а также 109 боевых бронированных машин.

9 июня Владимир Путин сообщил о начале украинского наступления. По словам президента, об этом говорит применение стратегических резервов ВСУ. Он также отметил, что все попытки контрнаступления, которые были предприняты Киевом, оказались провальными.



Российские военные уничтожили три танка Leopard в зоне СВО в течение 10 июня