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Российские силы во время отражения атаки Вооруженных сил Украины ликвидировали на южнодонецком направлении свыше 1,5 тысячи бойцов украинской стороны, а также военную технику, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, ВС РФ смогли уничтожить восемь немецких танков Leopard и три французских бронеавтомобиля AMX-10RC.

"Общие потери украинских войск на южнодонецком направлении составили более 1 500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 Leopard производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин", – сообщили в Минобороны.

5 июня стало известно, что ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении, однако выполнить свои планы им не удалось. По данным МО, 31-я механизированная бригада украинской армии потеряла свыше 250 бойцов, 16 танков и 24 бронированные машины.

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