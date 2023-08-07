Бывший экономист МВФ заявил, что контрнаступление ВСУ исчерпает себя в ближайшие недели

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия воюет "впечатляюще", а контрнаступление ВСУ в ближайшие недели просто исчерпает себя. Об этом заявил бывший экономист МВФ в подкасте RT Going Underground.

Ву особенно отметил развитие российского военно-промышленного комплекса.

"Русские сейчас воюют оружием, которого у них не было 18 месяцев назад, потому что 18 месяцев назад его не существовало. И это для меня самое впечатляющее", – заявил он.

Бывший экономист МВФ также отметил, что армия России производит на него "действительно сильное впечатление". Он подчеркивает, что российские солдаты постоянно учатся, учитывая прошлые ошибки.

По мнению экономиста, технологическое развитие российской армии похоже на "революцию", которая при этом происходит каждые несколько месяцев.

Ранее бывший аналитик Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Поузен заявил, что украинская армия столкнется с серьезной контратакой в случае прорыва первой линии обороны Вооруженных сил России. По его мнению, Киеву уже нет смысла продолжать контрнаступление.

Согласно данным Минобороны России, общие потери Вооруженных сил Украины с начала контрнаступления в течение июня–июля составили более 43 тысяч военнослужащих. В ведомстве отметили, что этот показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников.

ВСУ предприняли несколько попыток контрнаступления на разных направлениях за сутки