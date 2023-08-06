Экс-советник главы Пентагона заявил, что США намерены обвинить Украину в провале и уйти

Фото: depositphotos/mariakarabella

Вашингтон хочет обвинить Киев в поражении в вооруженном конфликте и уйти, считает экс-советник главы Пентагона полковник США Дуглас Макгрегор.

"Очевидно, что люди в частном порядке ищут способ как-то отмежеваться, сказав: "Ну послушайте, мы сделали все, что могли, мы дали этим украинцам все, но они не смогли ничего сделать, так что теперь это их проблема", – высказался он на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.

По словам военного эксперта, в сознании американских представителей властей произошел сдвиг. США поняли, что недооценили РФ, и теперь им нужно выйти красиво из этой ситуации, объяснил Макгрегор. Он уверен, что они попытаются скрыть провал, обвинив во всем Украину.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США планируют физически устранить президента Украины Владимира Зеленского и возложить ответственность за его смерть на Россию. По его мнению, лидеру Украины осталось недолго управлять страной.

До этого экс-разведчик США Скотт Риттер отметил, что контрнаступление Украины не убедило страны НАТО принять Киев в ряды Альянса. По его словам, смысл контрнаступления ВСУ был в том, чтобы показать, что Украина достойна поддержки со стороны НАТО. Однако они не получили ожидаемой отдачи.



США оправдали терроризм Украины своей реакцией на атаки БПЛА на Москву – МИД