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США планируют физически устранить президента Украины Владимира Зеленского и возложить ответственность за его смерть на Россию. Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

"Запад хочет устранить Зеленского тем или иным способом, поэтому пытается обвинить в этом Россию, чтобы не брать на себя ответственность за его убийство", –сказал он.

По его мнению, лидеру Украины осталось недолго управлять страной.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что Зеленский окончательно понял, что не победит в конфликте с Россией. Как считает глава Белоруссии, Зеленский постепенно стал предъявлять претензии в виде денег и нового оружия к тем, кто толкал Украину к этому конфликту.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины может покончить жизнь самоубийством. Также Медведев напомнил Зеленскому о судьбе Адольфа Гитлера.

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