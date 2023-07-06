Зеленский окончательно понял, что не победит – Лукашенко

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Владимир Зеленский окончательно понял, что не победит в конфликте с Россией, заявил Александр Лукашенко. По мнению белорусского лидера, именно в этом причина ультиматума, выдвинутого президентом Украины Западу насчет своего участия в саммите НАТО.

"Он окончательно понял, что этот контрнаступ ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей", – цитирует Лукашенко RT.

Как считает глава Белоруссии, Зеленский постепенно стал предъявлять претензии в виде денег и нового оружия к тем, кто толкал Украину к этому конфликту.

Он добавил, что схватка на Украине будет нарастать, поскольку у Киева есть еще немалые стратегические резервы, и к 11 июля они должны что-то продемонстрировать.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления в зоне спецоперации на четырех направлениях. Все атаки были отражены российскими военнослужащими.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия изменила стратегию контрнаступления.

Запад недоволен темпами украинского контрнаступления – СМИ