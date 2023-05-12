Медведев заявил, что Зеленский может закончить самоубийством

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Президент Украины Владимир Зеленский может покончить жизнь самоубийством, заявил в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Данным постом он отреагировал на высказывание украинского лидера, что представители российской власти, возможно, закончат "не своей смертью".

"Кто как умрет – нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы. Но у наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство", – высказался он.

Также Медведев напомнил Зеленскому о судьбе Адольфа Гитлера.

После атаки на Кремль Медведев призвал к физическому устранению Зеленского. По словам зампреда, глава украинского государства не нужен, чтобы подписать акт безоговорочной капитуляции. Он подчеркнул, что немецкий диктатор Гитлер также его не подписывал.

Ранее украинского президента раскритиковали в социальной сети Twitter за угрозу Владимиру Путину трибуналом в Гааге. Один из комментаторов написал, что Зеленский принимает желаемое за действительное.

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