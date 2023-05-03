Медведев после атаки на Кремль призвал к физическому устранению Зеленского

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после атаки на Кремль призвал к физическому устранению президента Украины Владимира Зеленского.

"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики", – написал политик в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, глава украинского государства не нужен, чтобы подписать акт безоговорочной капитуляции. Он подчеркнул, что немецкий диктатор Адольф Гитлер также его не подписывал. Медведев считает, что в такой ситуации найдется "сменщик", как зиц-президент адмирал Карл Дениц.

В пресс-службе президента России сообщили, что в ночь на 3 мая Украина попыталась атаковать Кремль с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Оба беспилотника были сбиты военными, никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированным терактом и покушением на российского лидера.

В свою очередь, лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пытался атаковать Москву или лично Владимира Путина. Он подчеркнул, что вооруженная борьба происходит только на украинской территории.



В Кремле назвали атаку украинского беспилотника попыткой покушения на Путина