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19:17

Происшествия

Медведев после атаки на Кремль призвал к физическому устранению Зеленского

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после атаки на Кремль призвал к физическому устранению президента Украины Владимира Зеленского.

"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики", – написал политик в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, глава украинского государства не нужен, чтобы подписать акт безоговорочной капитуляции. Он подчеркнул, что немецкий диктатор Адольф Гитлер также его не подписывал. Медведев считает, что в такой ситуации найдется "сменщик", как зиц-президент адмирал Карл Дениц.

В пресс-службе президента России сообщили, что в ночь на 3 мая Украина попыталась атаковать Кремль с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Оба беспилотника были сбиты военными, никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированным терактом и покушением на российского лидера.

В свою очередь, лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пытался атаковать Москву или лично Владимира Путина. Он подчеркнул, что вооруженная борьба происходит только на украинской территории.

В Кремле назвали атаку украинского беспилотника попыткой покушения на Путина

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