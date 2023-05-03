В Госдуме призвали объявить Зеленского террористом после попытки атаковать Кремль

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин

Украинского лидера Владимира Зеленского следует официально объявить террористом после ночной попытки киевского режима атаковать Кремль, считает депутат Госдумы Олег Морозов.

"Нужен удар, убеждающий противника, и не только в Киеве, что у России есть возможность смертельно наказать любого за подобные действия. Полагаю, что с сегодняшнего дня следует публично и официально объявить Зеленского террористом", – цитирует его РИА Новости.

Парламентарий уверен, что здесь будет недостаточно адекватного и эффективного ответа. По его мнению, ночное происшествие является терактом, который свидетельствует о новом этапе спецоперации.

Морозов подчеркнул, что данный инцидент нельзя оставить без ответа, поскольку "безнаказанность породит соблазн повторить подобный теракт".

Ранее стало известно, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю. Российские военные вывели из строя два БПЛА. Вследствие падения беспилотников и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет, рассказали в пресс-службе президента.

В Кремле назвали действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на Владимира Путина накануне Дня Победы. Уточнялось, что он не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев не имеет никакого отношения к атаке дронов на Кремль.

Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что теракт в отношении Владимира Путина можно расценивать как нападение на РФ.



В Кремле назвали покушением на Путина атаку украинского беспилотника