В ГД призвали нанести удар по резиденции Зеленского после атаки Киева на Кремль

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал ответить на попытку атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль ударом по резиденции президента Украины Владимира Зеленского.

"Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты – улица Банковая, 11, где находится так называемая администрация президента Украины", – цитирует его РИА Новости.

По словам Шеремета, в Киеве "засели террористы", переговоры с которыми являются бессмысленной тратой времени. Их депутат призвал уничтожать "быстро и беспощадно".

Политик также заявил, что начиная с сегодняшнего дня, украинскому лидеру следует бояться, а депутат ГД от Севастополя Дмитрий Белик добавил, что киевским властям нужно опасаться контрудара.

"Если они думают, что у них длинные руки, то пусть знают: нам есть чем эти руки укоротить. Они получат контрудар и за все ответят. Мы будем работать над противодействием терроризму", – заявил он.

В ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ с помощью БПЛА. Два беспилотника были обезврежены системами противовоздушной обороны (ПВО). Подобные действия Украины в Кремле назвали спланированной террористической акцией и покушением на российского лидера накануне Дня Победы.

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг причастность страны к произошедшему. Аналогичное заявление сделал и пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. По его словам, власти Киева не имеют сведений о произошедшем.



В Кремле назвали покушением на Путина атаку украинского беспилотника