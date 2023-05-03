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14:55

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Парад на Красной площади состоится, несмотря на атаку БПЛА – Песков

Фото: kremlin.ru

Парад Победы на Красной площади 9 мая отменять не планируется, несмотря на атаку украинских БПЛА. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Никаких изменений нет, парад состоится", – сказал представитель главы российского государства.

Ранее в среду пресс-служба президента России сообщила, что в ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар по Кремлю. Для этого были использованы два беспилотника, однако российские военные вывели их из строя.

В Кремле случившееся назвали спланированной террористической акцией и покушением на российского лидера. При этом там уточнили, что никто в результате атаки не пострадал.

Песков ответил на вопрос о полетах беспилотников 9 мая в столице

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