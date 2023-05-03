Собянин рассказал о введении запрета на запуск БПЛА на территории Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщил Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Соответствующий протокол подписали во время заседания Оперативного штаба столицы. Документ устанавливает порядок выдачи разрешений на полеты.

"Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти", – говорится в публикации Собянина.

Градоначальник объяснил, что такие меры необходимы, чтобы избежать несанкционированного использования беспилотников, которые могут помешать работе правоохранителей.

Мэр столицы обратил внимание граждан на то, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением, за которое может быть назначена административная или уголовная ответственность.

На заседании Оперативного штаба решили усилить работу по пресечению незаконных полетов и привлечению нарушителей к ответственности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может поддерживать или не поддерживать предложение о запрете полетов беспилотников 9 мая, поскольку это прерогатива специальных служб.

До этого Песков сообщал, что российские спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности на День Победы.



Песков ответил на вопрос о полетах беспилотников 9 мая в столице