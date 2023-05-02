Песков заявил, что спецслужбы РФ делают все для безопасности 9 Мая

Фото: kremlin.ru

Спецслужбы России делают все необходимое для обеспечения безопасности на День Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, не видят ли в Кремле угрозы безопасности, провокаций и диверсий 9 Мая, Песков заявил, что ведется сложная и напряженная работа.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что Владимир Путин намерен выступить с речью на параде Победы на Красной площади в Москве. Специальные приглашения на парад для лидеров других стран решили не отправлять, поскольку дата является не круглой. Однако накануне 9 Мая в Россию прибудет президент Киргизии Садыр Жапаров, обратил внимание Песков.

До этого Дмитрий Песков оценил возможную отмену воздушной части парада Победы 9 мая в столице. Он заявил, что пока не стоит делать преждевременных анонсов. Представитель Кремля уточнил, что подготовка к мероприятию проходит на Красной площади.

Песков подтвердил, что парад в честь Дня Победы на Красной площади состоится