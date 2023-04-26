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11:56

Общество

В Подмосковье упал "игрушечный" дрон

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

В подмосковной Новосидорихе упал "игрушечный" дрон. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.

Предварительная проверка объекта полицией, уточнил Артюхин, показала, что дрон не несет опасности для местных жителей. Он не имеет принадлежности к военным средствам.

"Говоря простым языком, это детская игрушка на радиоуправлении, которую купить в магазине и запускать для развлечения может каждый", – сообщил он.

До этого в Сети появилась информация об упавших в деревнях Новосидориха и Обухово дронах. Модель 20-сантиметрового дрона в Новосидорихе не установлена.

В деревне Обухово упал квадрокоптер модели SJRC F11 с камерой. Взрывчатых устройств на нем не обнаружили.

До этого в Богородском округе недалеко от СНТ "Заря" упал беспилотник. Сначала силовые структуры сообщили, что объект был начинен взрывчаткой, однако позже СМИ сообщили, что беспилотник не представлял угрозы для населения.

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