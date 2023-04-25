Три упавших дрона с камерами найдены в разных районах Подмосковья

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В разных районах Подмосковья нашли три упавших квадрокоптера с камерами и микрофонами без опознавательных знаков, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Один из них обнаружили в Богородском округе, в четырех километрах от места падения украинского беспилотника самолетного типа со взрывчаткой.

Накануне нашли еще два аналогичных дрона в других районах Московской области. Все квадрокоптеры направили на экспертизу, устанавливается, кому они принадлежали и с какой целью были запущены.

23 апреля глава Богородского городского округа Московской области Игорь Сухин подтвердил падение беспилотника украинского производства. Его обнаружила жительница СНТ в лесном массиве, неподалеку от своего дома.

К беспилотнику были прикреплены 36 брикетов с 18 килограммами взрывчатки. БПЛА и пакеты были изъяты. Беспилотник может пролететь до 900 километров.