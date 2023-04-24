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Глава подмосковного Богородского городского округа подтвердил падение БПЛА со взрывчаткой
Фото: телеграм-канал Baza
Глава Богородского городского округа Московской области Игорь Сухин подтвердил падение беспилотника украинского производства. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"На территории Богородского округа упал беспилотник украинского производства. Его обнаружила жительница СНТ в лесном массиве, неподалеку от своего дома", – сообщил Сухин.
Как сообщили "Интерфаксу", к беспилотнику были прикреплены 36 брикетов с 18 килограммами взрывчатки. БПЛА и пакеты были изъяты.
При этом Сухин отметил, что это не первый раз, когда в Подмосковье обнаружили украинский БПЛА. В феврале такой аппарат пытался нанести удар по газораспределительному узлу в Коломне, напомнил чиновник.
Ранее сообщалось, что беспилотник не был начинен взрывчаткой. Вес БПЛА составил около 100 килограммов, у него был американский двигатель. Сейчас сотрудники силовых служб определяют точку запуска аппарата.
Кроме того, ночью Севастополь также атаковали с помощью БПЛА. По данным губернатора региона, ударная волна выбила стекла в четырех жилых домах. Пострадавших не выявили. Власти города оценивают ущерб и устраняют повреждения. Специалисты приступили к остеклению окон.
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