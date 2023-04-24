Упавший на окраине Богородска в Подмосковье беспилотник не имел боеприпасов – СМИ

Фото: телеграм-канал Baza

Упавший в районе подмосковного Ногинска беспилотный летательный аппарат (БПЛА), по предварительным данным, не был начинен взрывчаткой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По информации собеседника агентства, вес БПЛА составил около 100 килограммов, у него был американский двигатель. В настоящее время сотрудники силовых служб определяют точку запуска аппарата.

Летательный аппарат был обнаружен ранее в лесополосе садового некоммерческого товарищества (СНТ) в Белгородском округе Подмосковья. Сообщалось, что внутри БПЛА содержались взрывоопасные устройства.

Согласно изображению СМИ с места происшествия, в результате падения объект получил повреждения. На фото у БПЛА частично разрушены крыло и корпус.

