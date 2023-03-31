Упавший квадрокоптер с камерой нашли в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "112"

Дрон-квадрокоптер с камерой и усиленным аккумулятором нашли в лесополосе недалеко от аэродрома Кубинка в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Взрывного устройства в нем не обнаружили. Сейчас специалисты пытаются установить, кому мог принадлежать найденный квадрокоптер.

По данным Life.ru, владельцем дрона является подросток, который запустил аппарат, чтобы заснять лес с высоты. При этом силовики якобы указали, что дрон не представляет никакой опасности.

26 марта в городе Киреевске в Тульской области прозвучал взрыв, причиной которого стал разведывательный дрон с взрывчаткой. В результате произошедшего повреждения получили три многоквартирных жилых дома и несколько хозпостроек. Три человека пострадали.

Министерство обороны РФ заявляло, что ВСУ предприняли попытку атаковать Тульскую область с помощью БПЛА. Дрон был выведен из строя комплексом РЭБ "Поле-21", вследствие чего он потерял управление и упал. В ведомстве подчеркнули, что, помимо комплекса "Поле-21", небо над Тульской областью защищает группировка ПВО в виде ракетных комплексов "С-300" и "Панцирь-С1".



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