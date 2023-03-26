Минобороны прокомментировало взрыв в Тульской области

Фото: телеграм-канал "Подъем"

ВСУ в воскресенье предприняли попытку атаки в Тульской области с помощью беспилотника Ту-141, однако БПЛА был выведен из строя российским комплексом радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Комплексом РЭБ "Поле-21" было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации", – говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в Киреевске, где упал дрон, в настоящее время работают специалисты Минобороны, МЧС, а также правоохранительных органов.

В ведомстве подчеркнули, что помимо комплекса "Поле-21" небо над Тульской областью защищает группировка ПВО в виде ракетных комплексов "С-300" и "Панцирь-С1".

Взрыв прогремел на улице Дорожников в Киреевске 26 марта в 15:19. В результате пострадали три человека, повреждения получили три жилых дома и несколько хозпостроек.

Как позже сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, причиной инцидента стал разведывательный БПЛА Ту-141 "Стриж", начиненный взрывчаткой.



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