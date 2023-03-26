21:17Происшествия
Минобороны прокомментировало взрыв в Тульской области
Фото: телеграм-канал "Подъем"
ВСУ в воскресенье предприняли попытку атаки в Тульской области с помощью беспилотника Ту-141, однако БПЛА был выведен из строя российским комплексом радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Комплексом РЭБ "Поле-21" было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации", – говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что в Киреевске, где упал дрон, в настоящее время работают специалисты Минобороны, МЧС, а также правоохранительных органов.
В ведомстве подчеркнули, что помимо комплекса "Поле-21" небо над Тульской областью защищает группировка ПВО в виде ракетных комплексов "С-300" и "Панцирь-С1".
Взрыв прогремел на улице Дорожников в Киреевске 26 марта в 15:19. В результате пострадали три человека, повреждения получили три жилых дома и несколько хозпостроек.
Как позже сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, причиной инцидента стал разведывательный БПЛА Ту-141 "Стриж", начиненный взрывчаткой.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!