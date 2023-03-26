ВС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Димитрова в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Димитрова в ДНР, сообщили в телеграм-канале Минобороны России.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Димитров Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", – отметил в военном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что средства противовоздушной обороны перехватили 7 реактивных снарядов РСЗО HIMARS. Кроме того, были сбиты 14 беспилотников ВСУ в районах Варваровки, Пшеничного, Краснореченского в ЛНР, а также в районах Кирилловки, Волновахи, Ясиноватой в ДНР и Токмак и Балочки на Запорожье.

Ранее сообщалось, что российские войска на северском направлении уничтожили САУ Krab производства Польши, а в районе Георгиевки – советскую гаубицу Д-20.



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