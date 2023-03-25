Российские военные уничтожили в ДНР польскую САУ Krab и советскую гаубицу Д-20

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска на северском направлении уничтожили САУ Krab производства Польши, а в районе Георгиевки – советскую гаубицу Д-20. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

"На Северском направлении силами разведывательных подразделений второго армейского корпуса была выявлена позиция украинской самоходной артиллерийской установки Krab производства Польши. Огнем реактивной системы залпового огня "Град" вражеская артиллерийская установка была уничтожена вместе с расчетом", – приводит его слова РИА Новости.

Он также рассказал, что гаубичной батареей ВС РФ были уничтожены наблюдательный пункт и огневая позиция украинских сил, состоявшая из орудия и минометного расчета.

На донецком направлении силы ВС РФ сбили самодельный беспилотник ВСУ, а в районе населенного пункта Георгиевка расчет батареи САУ "Мста-С" уничтожил советскую гаубицу ВСУ Д-20.

Ранее в Минобороны заявили, что ВС РФ уничтожили более 380 украинских военных на донецком направлении. На этом участке фронта украинские войска также потеряли танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап и две самоходные гаубицы "Гвоздика".

До этого сообщалось, что на купянском направлении российские силы уничтожили боевую машину "Град" и артиллерийскую систему М777, а под Донецком разбили сразу шесть танков ВСУ. Общие потери в живой силе противоборствующей стороны Минобороны РФ оценило в 450 человек.

В Минобороны РФ сообщили о тяжелых боях в городе Марьинка ДНР

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