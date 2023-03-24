ВСУ ждет нехватка техники при наступлении весной из-за темпов западных поставок – СМИ

Фото: ТАСС/AP Photo/Francisco Seco)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут остаться без достаточного количества военной техники для наступления из-за медленных поставок со стороны Запада. Об этом говорится в материале Майкла Васюра для Newsweek.

Журналист, ссылаясь на экспертов, сообщил, что для нанесения мощного удара украинской армии потребуются дополнительные партии оружия, доставить которые нужно будет в короткие сроки. Учитывая то, что предыдущие партии западных поставок шли достаточно долго, Киеву придется смириться с плохой насыщенностью фронта.

"Их пропускная способность не исчерпана, и тем не менее мы держим Украину на голодной диете помощи", – приводятся в материале слова Джорджа Барроса из института изучения войны.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на несоответствие между оперативными потребностями ВСУ и видами вооружений, которые поставляются Западом.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что власти РФ располагают информацией о возможном приближающемся наступлении ВСУ. При этом, по его словам, к подобному уже готовы специалисты Генштаба РФ. Сотрудники просчитывают предстоящие действия ВСУ и принимают решения.

В свою очередь, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, комментируя возможное наступление ВСУ, заявил, что российская армия сожжет западную технику ВСУ. По его словам, в арсенале российских военных есть необходимые для поражения немецких танков Leopard и американских Abrams средства, в том числе ПТРК "Корнет" и танки Т-90.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!